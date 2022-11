Pas de retour du masque obligatoire à court terme, dit Legault

La première mission à l’étranger de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Martine Biron, débute à New York. La députée de Chutes-de-la-Chaudière, qui est aussi ministre responsable de la Condition féminine, rappelle que les États-Unis représentent plus de 70 % des exportations internationales du Québec et que l’État de ...