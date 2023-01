Les déléguées de la FIQ rejettent l'offre «déconnectée» de Québec

Le premier ministre du Québec, François Legault, souhaite que les provinces règlent avec Ottawa le dossier des transferts en santé au plus vite, dans les prochaines semaines. M. Legault a souligné en point de presse mercredi que le Québec et l'Ontario étaient prêts à aller de l'avant et à partager leurs données avec le gouvernement fédéral de ...