Justin Trudeau sera à l'ONU la semaine prochaine

Le premier ministre Justin Trudeau se rendra à New York la semaine prochaine pour l'ouverture de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Le cabinet du premier ministre a confirmé jeudi que M. Trudeau sera présent à l'ONU du 19 au 21 septembre, pour parler surtout de la crise climatique et du développement durable, mais aussi de Haïti.

La délégation canadienne comprendra la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, et le ministre du Développement international, Ahmed Hussen.

M. Trudeau participera notamment à un sommet du Groupe des défenseurs des Objectifs de développement durable de l'ONU, qu'il copréside, et à un événement vantant les mérites de la tarification du carbone.

Il participera également à des discussions visant à faire progresser la réforme du financement dans les pays en développement et à une réunion du Groupe d’experts sur les océans.

Le cabinet du premier ministre affirme que M. Trudeau dirigera aussi les discussions sur l'aide à Haïti, alors que ce pays est aux prises avec la violence des gangs, l'instabilité politique et économique et une épidémie de choléra.

Le Canada voudra aussi renforcer le soutien international à l'Ukraine, qui fait face à l'invasion russe.

«Pour régler les enjeux mondiaux de notre époque, tels que les changements climatiques et les conflits qui font grimper l’inflation et le coût de la vie, il est essentiel d’unir nos efforts», indique le premier ministre Trudeau dans un communiqué.

«Je me réjouis à l’idée de réaliser de vrais progrès avec des partenaires internationaux aux Nations unies afin de bâtir un monde meilleur, de lutter contre les changements climatiques, de protéger nos océans et de défendre la démocratie, maintenant et à l’avenir.»

La Presse Canadienne