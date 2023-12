Intentions de vote: deuxième sondage en deux semaines favorable au Parti québécois

Pour la seconde fois en deux semaines, un sondage d’intentions de vote accorde au Parti québécois (PQ) une avance sur la Coalition avenir Québec (CAQ) au pouvoir.

Le sondage réalisé pour les médias de Québecor par la firme Léger rapporte que si des élections avaient eu lieu il y a quelques jours, le PQ aurait obtenu 31 % de la faveur populaire, comparativement à 25 % pour la CAQ. Québec solidaire (QS) était au troisième rang, avec 17 % des appuis, devant le Parti libéral du Québec (PLQ), à 14 %, et le Parti conservateur du Québec (PCQ), à 11 %.

Il y a deux semaines, une enquête de Pallas Data réalisée pour le compte de L'Actualité concédait aux péquistes 30 % des voix, contre 24 % à la Coalition avenir Québec.

Le sondage Léger établit à 63 % la proportion de répondants étant insatisfaits du gouvernement du premier ministre François Legault, surtout, disent-ils, à cause de son incapacité à améliorer les systèmes de santé et d’éducation, de la hausse salariale de 30 % aux députés de l’Assemblée nationale et de la subvention accordée aux Kings de Los Angeles, de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour qu’ils jouent des matchs préparatoires à Québec la saison prochaine.

Selon 28 % des personnes sondées, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon ferait le meilleur premier ministre du Québec, comparativement à 19 % qui appuient François Legault.

Cependant, la firme Léger observe que les appuis au PQ sont fragiles, car son projet de souveraineté stagne à 34 % et parce que 47 % des répondants souhaitent même que le Québec signe la Constitution canadienne de 1982 et soit une province comme les autres.

Le sondage a été réalisé auprès de 1040 Québécois du 1er au 4 décembre.

La Presse Canadienne