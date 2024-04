Le Canada autorisera les prêts hypothécaires sur 30 ans pour les constructions neuves

Le gouvernement canadien autorisera des périodes d’amortissement de 30 ans sur les prêts hypothécaires assurés pour les premiers acheteurs de maisons nouvellement construites.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, en a fait l'annonce jeudi à Toronto, affirmant que cette mesure entrerait en vigueur le 1er août.

L'Association canadienne des constructeurs d'habitations a préconisé des périodes d'amortissement plus longues, affirmant que cinq années supplémentaires contribueraient à stimuler davantage et rendre plus abordable la construction.

Mme Freeland a également déclaré que le gouvernement doublerait presque — pour le faire passer de 35 000 $ à 60 000 $ — le montant que les acheteurs d'une première maison peuvent retirer de leur Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) pour acheter une maison.

Cette nouvelle mesure entrera en vigueur le 16 avril, jour où le budget fédéral devrait être publié.

Les personnes qui effectuent de tels retraits entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 disposent également de plus de temps pour commencer le remboursement – jusqu’à cinq ans au total au lieu de deux.

La Presse Canadienne