Les conservateurs pourraient déposer une motion de censure la semaine prochaine

La semaine prochaine pourrait être la première occasion pour le chef conservateur Pierre Poilievre de présenter une motion de censure demandant aux autres partis de renverser le gouvernement libéral.

M. Poilievre a promis qu'il présenterait une telle motion à la première occasion, après que le Nouveau Parti démocratique (NPD) a mis fin à son accord de soutien et de confiance avec les libéraux plus tôt ce mois-ci.

Il semble maintenant que cette occasion se présentera le 24 septembre.

Les partis d'opposition peuvent présenter des motions, y compris une motion de censure à l'égard du gouvernement, à des jours précis désignés dans le calendrier de la Chambre des communes.

Le nombre de journées d'opposition et le parti auquel elles se rattachent sont déterminés au début d'une session, et les jours sont programmés par le gouvernement.

Lors d'une réunion des leaders de la Chambre mardi, le gouvernement a dit aux autres partis que la première des cinq journées d'opposition pour les conservateurs cet automne aura lieu la semaine prochaine.

Cela signifie qu'un débat sur la motion des conservateurs aura probablement lieu le 24 septembre et que le vote aura lieu l'après-midi suivant.

Le calendrier de la semaine prochaine sera confirmé jeudi à la Chambre des communes.

M. Poilevre a présenté une motion de censure en mars, demandant aux partis d'opposition de se joindre à lui pour déclencher une «élection sur la taxe sur le carbone», mais le NPD et le Bloc québécois se sont joints aux libéraux pour rejeter la motion.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré que sans l'accord de soutien et de confiance, son caucus prendra chaque vote au fur et à mesure. Il a également affirmé à plusieurs reprises que les Canadiens ont perdu confiance dans le premier ministre Justin Trudeau et les libéraux.

Le NPD veut que la loi sur l'assurance médicaments soit adoptée avant les prochaines élections. Le projet de loi en question est actuellement devant le Sénat.

Les conservateurs auraient probablement besoin du soutien du NPD et du Bloc pour qu'une motion de censure soit adoptée.

Le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, a soutenu mardi qu'il n'avait pas l'intention de déclencher une élection, mais qu'il s'attendait à ce que les libéraux offrent quelque chose en échange.

Le parti de M. Blanchet souhaite que le gouvernement augmente de 10 % la pension de la Sécurité de la vieillesse pour tous les aînés. En 2022, les libéraux ont augmenté le montant pour les aînés de plus de 75 ans.

Mia Rabson, La Presse Canadienne