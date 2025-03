Le Québec envisage de supprimer cinq exemptions à l'Accord de libre-échange canadien

Le Québec veut éliminer des barrières commerciales interprovinciales en prenant des mesures qui réduiront les formalités administratives pour les entrepreneurs de pompes funèbres, les courtiers immobiliers et les propriétaires de chevaux de course.

Le gouvernement Legault a annoncé mercredi qu'il envisageait de retirer au moins cinq de ses dérogations à l'Accord de libre-échange canadien dans le cadre d'un effort national visant à stimuler le commerce intérieur.

Une fois les changements apportés, les personnes qui souhaitent enregistrer des chevaux de course ou devenir directeurs de pompes funèbres n'auront plus besoin d'avoir vécu au Québec pendant plusieurs mois au préalable.

Les courtiers immobiliers n'auront plus besoin d'avoir un bureau au Québec pour travailler dans la province et les membres du conseil d'administration de la Société des traversiers du Québec seront libres de vivre en dehors de la province.

Le gouvernement affirme qu'il pourrait encore supprimer d'autres de ses 36 exemptions au pacte national de libre-échange, après qu'Ottawa a annoncé le mois dernier qu'il supprimerait plus de la moitié des exemptions fédérales à l'accord.

Le Québec souligne qu'il travaille également à la conclusion d'un accord avec d'autres provinces sur la reconnaissance mutuelle de la plupart des biens de consommation, à l'exception des produits alimentaires, des boissons et du tabac.

Le Québec s'est également joint aux discussions visant à signer une entente de reconnaissance mutuelle dans le secteur du camionnage et à marier ces règles au niveau pancanadien.

«Favoriser le commerce interprovincial est une priorité pour notre gouvernement, particulièrement en ces temps incertains. C'est pourquoi on négocie des ententes de reconnaissance mutuelle et on intensifie nos activités de maillage et de promotion des marchés canadiens», a déclaré le ministre délégué à l’Économie, Christopher Skeete, dans un communiqué de presse.

«Nous travaillons avec le reste du Canada pour bâtir une économie québécoise encore plus résiliente et forte, toujours fidèle à notre identité», a-t-il ajouté.