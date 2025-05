Commission Gallant: «On s'est fourrés deux fois», dit un ex-membre du C.A. de la SAAQ

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a raté son virage numérique parce qu'elle a mal évalué ses besoins au départ et mal géré la phase de déploiement.

«On s'est fourrés deux fois», a déclaré l'ex-membre du C.A. de la SAAQ François Geoffrion à la commission Gallant, mercredi matin.

Celui qui a vécu les événements de l'interne entre 2013 et 2022 explique que la SAAQ n'avait pas la «maturité» nécessaire pour entreprendre ce qui était à l'époque le plus gros projet du Québec.

Mais surtout, c'est le manque de personnel qui a fait mal. Alors que la SAAQ connaissait des difficultés, les ressources spécialisées qu'elle souhaitait embaucher étaient introuvables.

«Ces projets-là, pour que ça marche, ça prend des champions», a-t-il dit.

M. Geoffrion a déploré le départ de gestionnaires en cours de route, ce qui a mené à une perte de «leadership» et de «continuité», d'après lui.

«Pendant la course, on a changé les jockeys. On a perdu du talent, on a manqué de constance.»

Il souligne qu'en 2022, le PDG de la SAAQ et le vice-président responsable de l'immatriculation étaient tout nouvellement arrivés en poste.

En essayant de faire atterrir son projet à l'hiver 2023, la SAAQ a eu l'air d'un «éléphant dans un jeu de quilles», a poursuivi M. Geoffrion. «On n'a pas été à la hauteur», a-t-il admis.

Concernant les dépassements de coûts, il a toutefois relativisé, affirmant que la SAAQ n'avait qu'à augmenter les frais d'administration qu'elle facture lors des renouvellements de permis de conduire.

Selon lui, «les Québécois ne seront pas tant pénalisés que ça». Par exemple, ces frais pourraient augmenter d'un dollar par permis de conduire, a-t-il suggéré.

«Oui, c'est fâchant se tromper tant que ça. Oui, c'est fâchant rater son atterrissage comme ça. Mais tabarouette, à la fin, quand toute la poussière va être retombée, (...) on va avoir un système qui marche.»

Caroline Plante, La Presse Canadienne