La ministre de l'Emploi rencontre les représentants syndicaux de Postes Canada

Le gouvernement Legault a adopté jeudi son controversé projet de loi 89 qui limite le droit de grève et élargit les services essentiels, malgré l’opposition farouche et unanime du milieu syndical. Le ministre du Travail, Jean Boulet, a rappelé en mêlée de presse à l’Assemblée nationale que le Québec demeure le champion incontesté – et de loin – ...