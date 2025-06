Postes Canada s'entend avec son deuxième plus grand syndicat

La ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, affirme que les industries canadiennes de l'acier et de l'aluminium sont en état d'urgence en raison des droits des Américains et que le gouvernement fédéral compte rapidement les aider. «Il y a urgence en la demeure. (...) Il faut agir vite et on va agir vite», a-t-elle déclaré jeudi en se rendant à la ...