Le Canada et 24 autres pays tonnent que la guerre à Gaza «doit cesser immédiatement»

Vingt-cinq pays, dont le Canada, la Grande-Bretagne, la France et de nombreux pays européens, ont publié lundi une déclaration commune affirmant que la guerre à Gaza «doit cesser immédiatement» et qu'Israël doit respecter le droit international.

Les ministres des Affaires étrangères de pays comme l'Australie, la Norvège et le Japon ont déclaré que «les souffrances des civiles et civils à Gaza ont atteint de nouveaux sommets» et ont condamné l'«aide au compte-gouttes et le massacre inhumain de civils, dont les enfants, qui tentent de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires en eau et en nourriture».

«Le modèle d’aide du gouvernement israélien est dangereux, alimente l’instabilité et prive les Gazaouis de dignité humaine», indique la déclaration.

«Le refus du gouvernement israélien d'apporter une aide humanitaire essentielle à la population civile est inacceptable. Israël doit respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit humanitaire international», ajoutent les signataires.

Parmi les signataires figuraient les ministres des Affaires étrangères d'une vingtaine de pays européens, ainsi que ceux du Canada, de la Suisse et de la Nouvelle-Zélande, et la commissaire européenne chargée de l'égalité, de la préparation et de la gestion des crises.

Les États-Unis et l'Allemagne n'ont pas signé la déclaration.

Les signataires ont appelé à un cessez-le-feu immédiat, ajoutant qu'ils étaient prêts à agir pour soutenir une voie politique vers la paix dans la région.

La population palestinienne de Gaza, qui compte plus de 2 millions de personnes, traverse une crise humanitaire catastrophique et dépend désormais largement de l'aide limitée autorisée sur le territoire. De nombreuses personnes ont été déplacées à plusieurs reprises.

Le Hamas a déclenché la guerre le 7 octobre 2023, lorsque des combattants ont pris d'assaut le sud d'Israël, tuant environ 1200 personnes et prenant 251 personnes en otage. Cinquante personnes sont toujours retenues en otage à Gaza, mais moins de la moitié seraient en vie.

L'offensive militaire israélienne a tué plus de 59 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza. Son décompte ne fait pas de distinction entre combattants et civils, mais le ministère affirme que plus de la moitié des morts sont des femmes et des enfants. Le ministère fait partie du gouvernement du Hamas, mais les Nations unies et d'autres organisations internationales le considèrent comme la source de données la plus fiable sur les victimes.

Israël et le Hamas ont mené des négociations de cessez-le-feu au Qatar. Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a affirmé à plusieurs reprises que l'intensification des opérations militaires israéliennes à Gaza exercerait une pression sur le Hamas lors des négociations.

The Associated Press