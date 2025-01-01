Conflits armés: il ne faut rien exclure, suggère François Legault

Il ne faut pas exclure un conflit armé qui exigerait la participation de nos militaires, selon François Legault.

Dans une déclaration à la suite de la cérémonie du Souvenir à Québec, mardi, le premier ministre a laissé entendre qu'on espérerait avoir moins besoin des militaires dans les prochaines années, mais que malheureusement, avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, il ne faut rien exclure.

Rappelons que le gouvernement Legault espère obtenir sa part des milliards que le gouvernement fédéral veut investir dans son réarmement.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne