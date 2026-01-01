Constitution: Christine Fréchette pourrait retirer l’article sur l’avortement

La candidate à la succession de François Legault, Christine Fréchette envisage de retirer le controversé article 29 du projet de constitution du Québec qui vise à protéger le droit à l’avortement.

«Je pense que s'il n'y a pas de soutien aucun, il va falloir soit le libeller autrement ou le retirer», a affirmé Mme Fréchette en mêlée de presse mercredi à l’Assemblée nationale.

Le parrain du projet de loi, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, tient mordicus à cet article, malgré les protestations de nombreux groupes. Ces derniers affirment que de légiférer sur l’avortement pourrait ouvrir la porte à limiter ce droit pour les femmes.

«L'article 29 dans le projet de Constitution, je vois qu'il n'y a pas de soutien du côté des groupes de femmes, et pour moi, c’est un élément important», a affirmé Christine Fréchette, ajoutant qu’autrement, elle appuyait le projet de loi de Simon Jolin-Barrette.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne