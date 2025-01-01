Nous joindre
Plus de la moitié désire sa démission

Legault s'accroche, malgré les sondages défavorables

durée 12h00
12 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Malmené par un autre sondage, François Legault a assuré mercredi qu'il va s'accrocher au scrutin de 2026 et des ministres sont allés à sa défense.

Dans une enquête d'opinion Léger publiée par les médias de Québecor, on apprend que 61 % des personnes sondées souhaitent que le premier ministre démissionne.

En réponse aux questions des journalistes en matinée, M. Legault a laissé entendre qu'il allait livrer bataille aux prochaines élections.

De son côté, le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, a affirmé en mêlée de presse qu'il soutenait son chef.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

Le commissaire à la langue française propose un «parcours d'intégration obligatoire»

Publié à 18h00

Le commissaire à la langue française propose un «parcours d'intégration obligatoire»

Le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, a proposé mercredi plusieurs moyens pour favoriser une meilleure intégration des immigrants au Québec, y compris un «parcours d'intégration obligatoire». Il a présenté à l'Assemblée nationale un rapport contenant ses recommandations pour la future Politique gouvernementale sur l'intégration à ...

Conflits armés: il ne faut rien exclure, suggère François Legault

Publié hier à 18h00

Conflits armés: il ne faut rien exclure, suggère François Legault

Il ne faut pas exclure un conflit armé qui exigerait la participation de nos militaires, selon François Legault. Dans une déclaration à la suite de la cérémonie du Souvenir à Québec, mardi, le premier ministre a laissé entendre qu'on espérerait avoir moins besoin des militaires dans les prochaines années, mais que malheureusement, avec tout ce ...

Paperasse des médecins: de nouvelles mesures libéreront 310 000 rendez-vous

Publié hier à 15h00

Paperasse des médecins: de nouvelles mesures libéreront 310 000 rendez-vous

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, propose un nouveau projet de règlement pour réduire davantage la paperasse des médecins. Ces mesures devraient libérer 310 000 rendez-vous médicaux, selon son cabinet. Concrètement, le gouvernement Legault vise à abolir «l'obligation d'une prescription médicale pour le remboursement de services ...

