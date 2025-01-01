Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Présidente du Comité permanent des finances

Il y a rupture, mais les idéaux décrits par Carney demeurent féministes, selon Gould

durée 18h00
24 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La présidente du Comité permanent des finances de la Chambre des communes, Karina Gould, reconnaît que la déclaration du premier ministre Mark Carney selon laquelle la politique étrangère du Canada n'est pas féministe marque «assurément» une rupture avec le gouvernement précédent.

Mme Gould, une ancienne ministre dans les gouvernements de Justin Trudeau, croit toutefois que la politique et les idéaux décrits par M. Carney demeurent féministes.

Les propos tenus par M. Carney dimanche au sommet des dirigeants du G20 en Afrique du Sud marquent une rupture avec l'image de la politique étrangère du gouvernement de l'ancien premier ministre Justin Trudeau.

M. Carney a toutefois affirmé que son gouvernement souhaite toujours défendre les droits des personnes LGBTQ+ et lutter contre la violence faite aux femmes sur la scène internationale – des éléments qu'il a qualifiés de composantes de la politique étrangère du Canada.

M. Trudeau avait mis de l'avant une politique d'aide étrangère féministe et son gouvernement s'était maintes fois décrit comme féministe.

Le premier ministre Carney a déclaré que le gouvernement fédéral s'efforcera d'accomplir des progrès, en discutant des stratégies et des approches en matière d'égalité, alors qu'Ottawa cherche à accroître ses échanges commerciaux avec des partenaires autres que les États-Unis, y compris ceux qui ne font pas de l'égalité des sexes une priorité.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Infrastructures: Québec déploie des mesures dans l'espoir d'économiser 15 %

Publié à 9h00

Infrastructures: Québec déploie des mesures dans l'espoir d'économiser 15 %

Le gouvernement du Québec demande aux ministères et organismes de revoir leurs façons de faire dans leurs projets d'infrastructures, dans l'espoir de réaliser des économies de 15 %. Le ministre responsable des Infrastructures, Benoit Charette, a formulé cette demande lundi en marge du Grand Forum du Conseil des infrastructures. Le gouvernement ...

LIRE LA SUITE
«Chauffeurs inc.»: le Bloc et des victimes demandent à Ottawa d'en faire plus

Publié hier à 15h00

«Chauffeurs inc.»: le Bloc et des victimes demandent à Ottawa d'en faire plus

Le Bloc québécois et des personnes touchées par le phénomène des chauffeurs à rabais ayant mené à de multiples cas de conduite dangereuse exhortent Ottawa à prendre davantage de mesures pour s'attaquer à l'enjeu. Les libéraux de Mark Carney ont annoncé le mois dernier qu'ils allaient refermer une échappatoire fiscale qui permettait l’existence de ...

LIRE LA SUITE
Les Canadiens croient que les réunions familiales sont importantes, selon un sondage

Publié hier à 12h00

Les Canadiens croient que les réunions familiales sont importantes, selon un sondage

Les rassemblements familiaux des Fêtes à venir pourraient sembler propices aux conflits sur la politique, les relations et les questions sociales, mais un sondage en ligne suggère qu'une majorité de Canadiens estiment toujours important de passer du temps avec leurs proches. «Plus de 70 % des Canadiens considèrent ces moments comme importants», a ...

LIRE LA SUITE