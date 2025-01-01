Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Les députés de tous les partis ont voté en faveur de l'adoption de la loi

Québec fera appel en Cour suprême au redécoupage de la carte électorale

durée 09h00
26 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Québec a annoncé qu'il demanderait l'autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada afin de bloquer le redécoupage de la carte électorale provinciale.

Le gouvernement du premier ministre François Legault a déposé en 2024 un projet de loi visant à interrompre le processus de redécoupage électoral, qui prévoyait la suppression d'une circonscription dans la péninsule de Gaspé et d'une autre dans l'est de Montréal.

Les députés de tous les partis ont voté en faveur de l'adoption de la loi, motivée par la crainte que la Gaspésie ne perde de son poids politique et que les circonscriptions de l'est du Québec ne deviennent trop grandes.

Mais la plus haute cour de la province a statué le 1er décembre que l'interruption du redécoupage était inconstitutionnelle et violait les articles de la Charte qui garantissent les droits démocratiques.

En réponse, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a déclaré que le gouvernement demanderait à la Cour suprême d'entendre un appel, ajoutant que les citoyens de toutes les régions doivent être bien représentés.

La nouvelle carte établie par la Commission de la représentation électorale, qui délimite les circonscriptions de la province, éliminerait les circonscriptions de Gaspé et de Montréal au profit de nouvelles circonscriptions dans les régions en pleine croissance des Laurentides, de Lanaudière et du Centre-du-Québec.

La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Année 2025 difficile pour la CAQ: le chef François Legault sous pression

Publié le 22 décembre 2025

Année 2025 difficile pour la CAQ: le chef François Legault sous pression

Rien ne va plus pour François Legault: son parti, la Coalition avenir Québec (CAQ), termine l'année en troisième place dans les sondages, derrière le Parti québécois (PQ) et le Parti libéral du Québec (PLQ), alors qu'il ne reste que neuf mois avant les élections générales. M. Legault a également perdu cette année pas moins de six députés, dont cinq ...

LIRE LA SUITE
Marc Tanguay reprend le rôle de chef intérimaire du Parti libéral du Québec

Publié le 19 décembre 2025

Marc Tanguay reprend le rôle de chef intérimaire du Parti libéral du Québec

En attendant le choix de son prochain chef, le Parti libéral du Québec (PLQ) confie à nouveau au député de LaFontaine, Marc Tanguay, le rôle de chef intérimaire. M. Tanguay repend donc le poste qu'il avait occupé dans le long intervalle entre le départ de Dominique Anglade, en novembre 2022, et l'élection de Pablo Rodriguez, en juin ...

LIRE LA SUITE
Nomination de Sonia Bélanger: les syndicats dans la Santé prêts à collaborer

Publié le 19 décembre 2025

Nomination de Sonia Bélanger: les syndicats dans la Santé prêts à collaborer

Les syndicats dans la Santé accueillent la nomination de Sonia Bélanger avec une main tendue et une dose d'espoir. La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), qui représente la majorité des infirmières et infirmières auxiliaires, note que la nouvelle ministre de la Santé est infirmière de formation. L'organisation syndicale espère que ...

LIRE LA SUITE