Carney réfléchit aux «difficultés» de 2025 dans son message de la veille du Nouvel An

Le premier ministre Mark Carney affirme dans son message de la veille du Nouvel An que, si le Canada a dû faire face à des «difficultés» en 2025, le pays est plus fort lorsqu'il est uni.

Alors que les Canadiens se préparent à accueillir la nouvelle année, M. Carney invite la population à réfléchir aux moments qui ont apporté de la joie en 2025 et aux personnes qui les ont rendus spéciaux.

Mais le premier ministre reconnaît également que l'année écoulée a apporté «bien plus que son lot de difficultés» au Canada.

Face à ces épreuves, «nous avons pris conscience de la chance que nous avons de faire partie d'une nation extraordinaire, généreuse et solidaire», célèbre M. Carney.

Il affirme que la force du Canada réside dans le fait d'être solidaire les uns avec les autres.

M. Carney se dit déterminé à perpétuer cet esprit et ces valeurs en 2026.