Selon un sondage Nanos

L’emploi et l’économie en tête des priorités des électeurs

31 décembre 2025
Par La Presse Canadienne

Un sondage de fin d’année de Nanos suggère que l’emploi et l’économie sont les principales préoccupations des électeurs à l’approche de 2026.

Un peu plus d’un répondant sur cinq a déclaré que ces préoccupations économiques étaient les enjeux nationaux les plus importants, soit plus du double des 10 % qui ont cité les relations avec les États-Unis et le président Donald Trump comme leur priorité absolue.

Le coût de la vie, les soins de santé et l’immigration complètent la sélection des cinq grandes préoccupations des Canadiens.

Un autre sondage Nanos publié cette semaine indique que la confiance des consommateurs est dans une position très neutre à l’approche de la nouvelle année.

Nik Nanos, responsable scientifique des données, explique dans un communiqué de presse que les Canadiens restent globalement pessimistes quant à l’avenir de l’économie et de leurs propres finances.

Plus de 1000 personnes ont été interrogées dans le cadre de ces deux sondages au cours des quatre semaines précédant le 26 décembre. Nanos mentionne une marge d’erreur de plus ou moins trois points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Craig Lord, La Presse Canadienne

