Chrystia Freeland est nommée conseillère au développement économique de l'Ukraine

L'ex-vice-première ministre du Canada Chrystia Freeland a été nommée conseillère au développement économique de l'Ukraine.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, en a fait l'annonce lundi sur le réseau social X.

M. Zelensky a fait valoir que Mme Freeland «possède de solides compétences dans ce domaine et une vaste expérience dans l'attraction d'investissements et la mise en œuvre de transformations économiques».

Mme Freeland, qui a été vice-première ministre du Canada de 2019 à 2024, est toujours députée fédérale de la circonscription de University—Rosedale, dans la région de Toronto.

Elle a toutefois quitté le conseil des ministres en septembre dernier, alors qu'elle était ministre des Transports et du Commerce intérieur. Le premier ministre Mark Carney l'a aussitôt nommée représentante spéciale du Canada pour la reconstruction de l'Ukraine.

Mme Freeland, dont les grands-parents maternels étaient ukrainiens, milite depuis longtemps pour les droits du peuple de l'Ukraine.

Lors des années au pouvoir de Justin Trudeau, Mme Freeland a été ministre des Affaires étrangères de 2017 à 2019, ministre des Affaires intergouvernementales de 2019 à 2020 et ministre des Finances de 2020 à 2024.