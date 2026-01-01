Accord Canada-Chine: Trump menace Ottawa d'imposer des droits de douane de 100 %

Le président américain Donald Trump a menacé samedi d’imposer des droits de douane de 100 % sur les produits importés du Canada, si le voisin au nord des États-Unis va de l'avant avec un accord commercial avec la Chine.

M. Trump a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux que si le premier ministre canadien Mark Carney pensait faire du Canada un «port de débarquement» pour que la Chine envoie ses marchandises et ses produits aux États-Unis, il se trompe.

Le président Trump a même fait référence au «gouverneur Carney», un rappel de son souhait de faire du Canada le 51e État américain.

Alors que l'administration Trump a mené une guerre commerciale au cours de la dernière année, le Canada s'est tourné vers d'autres partenariats commerciaux possibles. Lors d'un voyage à Pékin, le premier ministre Mark Carney a notamment négocié ce mois-ci un accord pour réduire les droits de douane sur les véhicules électriques chinois en échange d’une réduction des taxes à l’importation sur les produits agricoles canadiens.

Pourtant, le président Trump avait initialement dit de cet accord avec la Chine que c'était ce que M. Carney «devait faire et que c’était une bonne chose pour lui de signer un accord commercial».

Michelle L. Price, The Associated Press