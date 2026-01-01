Sondage Pallas Data: l'avance du Parti québécois se réduit, le Parti libéral remonte

Le nouveau chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Charles Milliard, se réjouit de la remontée de son parti dans les sondages, à sept mois des élections générales.

Selon un coup de sonde de la firme Pallas Data publié mercredi, le Parti québécois (PQ) serait toujours en tête des intentions de vote (30 %), mais le PLQ ne serait pas très loin derrière, avec 27 % des appuis.

Il s'agirait d'un recul de quatre points pour le PQ, et d'une hausse de trois points pour le PLQ, par rapport au sondage précédent de Pallas, publié le 10 janvier dernier.

«Ça nous motive, c'est évident, a déclaré M. Milliard en point de presse à l'Assemblée nationale mercredi matin. Ce qui est important, c'est la tendance qu'on va observer.»

Par ailleurs, selon le sondage Pallas, le Parti conservateur du Québec (PCQ) arriverait en troisième place, avec 16 % des intentions de vote, suivi par la Coalition avenir Québec (CAQ), qui ne récolterait que 14 % des appuis.

Québec solidaire (QS) fermerait la marche, avec 10 % des intentions de vote.

Le sondage met aussi en lumière une baisse des appuis à la souveraineté du Québec: 32 % des répondants voteraient pour la souveraineté si un référendum avait lieu aujourd'hui, une baisse de trois points depuis janvier.

L'enquête d'opinion a été menée pour le compte de Qc125 et L'Actualité, les 21 et 22 février 2026, auprès de 1075 répondants québécois âgés de 18 ans et plus. La marge d'erreur sur l'échantillon complet est de ±3 %, 19 fois sur 20.

Caroline Plante, La Presse Canadienne