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Programme de l'expérience québécoise (PEQ)

Immigration: Jean-François Roberge sous enquête de la commissaire à l'éthique

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8 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

La commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale ouvre une enquête sur le ministre de l’Immigration, Jean-François Roberge. L’investigation va porter sur le fait qu’il a donné les résultats d’analyses produites par son ministère concernant le Programme de l'expérience québécoise (PEQ) aux candidats à la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville et Christine Fréchette.

Les deux aspirants successeurs à François Legault proposent de ramener le PEQ, qui était une voie rapide pour les immigrants temporaires afin d'obtenir leur résidence permanente, sous certaines modalités.

Christine Fréchette propose une «clause grand-père» aux immigrants qui étaient présents sur le territoire québécois au moment de la fermeture du programme pour une durée de deux ans. Pour sa part, son rival Bernard Drainville s’est engagé à donner une clause grand-père aux travailleurs temporaires dans les secteurs prioritaires, comme la santé ou encore l’éducation. Jean-François Roberge a fait évaluer les scénarios des deux candidats.

Lors du deuxième débat de la course à la chefferie, M. Drainville a indiqué que le ministre lui avait dit que sa proposition représentait 18 000 nouveaux résidents permanents. Mme Fréchette n’a pas voulu révéler son chiffre, affirmant qu’elle allait respecter le seuil de 45 000 résidents permanents par année. «La Presse» a ensuite rapporté que l’évaluation pour le scénario de Christine Fréchette indiquait qu’entre 123 800 et 126 800 immigrants pourraient obtenir la résidence permanente.

La commissaire, Ariane Mignolet, doit donc déterminer si le ministre Roberge a contrevenu à l’article 17 du code d’éthique et de déontologie des élus qui «prévoit notamment qu’une députée ou un député ne peut utiliser ou communiquer des renseignements qu’il obtient dans l’exercice de sa charge et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne».

C’est le libéral Marc Tanguay et le solidaire Etienne Grandmont qui ont demandé l’ouverture de cette enquête.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

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