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Questionnement autour des maladies mentales

Les libéraux de Carney demeurent indécis sur l'extension de l'aide médicale à mourir

durée 18h00
6 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

Le premier ministre Mark Carney a indiqué qu'il ne se prononcerait pas pour l'instant sur la question de savoir si les personnes souffrant uniquement d'une maladie mentale devraient pouvoir bénéficier de l'aide médicale à mourir.

Un comité parlementaire composée de sénateurs et de députés examine actuellement si le pays est prêt à étendre l'aide médicale à mourir lorsque le seul problème médical sous-jacent d’une personne est une maladie mentale.

Cette extension devrait entrer en vigueur en mars 2027, après avoir été reportée à plusieurs reprises par le précédent gouvernement libéral.

Le comité a entendu les témoignages de psychiatres, de médecins et d’experts juridiques, dont la majorité estime que le Canada ne devrait pas étendre l’aide médicale à mourir aux personnes atteintes d’une maladie mentale.

Le ministre de la Justice, Sean Fraser, estime qu'il serait prématuré de dire s'il est prêt à reporter cette extension, et il attend de voir ce que le comité recommandera.

Certains membres du comité et un expert juridique qui a témoigné au début de l'étude ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que le comité entendait principalement des personnes opposées à cette extension.

Sarah Ritchie, La Presse Canadienne

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