Jour 13: les répercussions de l'escalade commerciale sur le Québec inquiètent

L'escalade des tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis a continué de s'immiscer mardi dans la campagne électorale québécoise, au moment où les droits de douane de rétorsion canadiens sont officiellement entrés en vigueur et pourraient faire mal à l'économie de la province.

Au jour 13 de la campagne, la porte-parole de Québec solidaire (QS), Ruba Ghazal, a remis de l'avant sa proposition d'une «provision Trump de 2 milliards $» pour soutenir financièrement les entreprises québécoises directement touchées par les droits de douane.

Mme Ghazal a expliqué que cette mesure permettrait «aux entreprises d'ici de maintenir les emplois ici et leur donnerait le temps de transformer leur production, d'avoir d'autres clients».

La veille, la cheffe caquiste et première ministre sortante, Christine Fréchette, a rencontré ses rivaux, à la suite d'une réunion spéciale de son conseil des ministres au cours de laquelle un décret a été adopté pour que l’État réserve des appels d’offres aux entreprises ayant un établissement au Québec et au Canada.

Mardi matin devant les journalistes, la porte-parole de QS a relancé sa question qu’elle dit avoir posée à Mme Fréchette lors de la rencontre sans toutefois obtenir de réponse.

«Les Québécois veulent savoir, avec la plus grande transparence», si le Québec sera «la province la plus affectée par les contre-tarifs du Canada»?, a affirmé Mme Ghazal.

Si elle était première ministre, elle dirait aux Québécois «de façon claire, nette et précise», quel serait «l'impact» sur le «pouvoir d'achat», a ajouté la cheffe solidaire.

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, redoute pour sa part les impacts de la riposte canadienne sur le Québec.

Selon lui, les contre-tarifs «dollar pour dollar» sont une «taxe déguisée pour les Québécois». Les entreprises québécoises vont être affectées et le coût de la vie va augmenter, a-t-il prédit.

La première ministre Christine Fréchette «ne s'est pas tenue debout», a déploré M. St-Pierre Plamondon. Il a estimé que «la position du Québec n'a pas été entendue», alors que le gouvernement caquiste avait demandé des mesures de rétorsion ciblées.

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, s'est adressé au premier ministre fédéral, Mark Carney.

«Vous avez été élu pour nous négocier une meilleure entente avec les Américains. Livrez la marchandise, ça fait assez longtemps qu'on attend. On devait avoir une entente, on ne l'a toujours pas, livrez la marchandise», a déclaré M. Duhaime.

Le chef du PCQ était alors invité à commenter la déclaration de M. Carney selon laquelle il n'avait pas le choix de riposter aux Américains.

M. Duhaime présentait mardi des engagements en santé. Il a notamment promis une augmentation de l’offre de soins «de 400 à 500 admissions supplémentaires en médecine par année» et la formation de 1500 nouvelles infirmières praticiennes spécialisées (IPS) durant le premier mandat d'un gouvernement conservateur.

Foresterie et éducation

Après avoir revêtu ses habits de première ministre plus tôt mardi pour présenter des mesures d'achat local dans la foulée de la guerre tarifaire, Mme Fréchette a fait une annonce électorale sur l'industrie forestière.

La cheffe de la Coalition avenir Québec (CAQ) a indiqué qu'elle cherchera à conclure un «Pacte forestier» avec les différents acteurs impliqués si elle est reportée au pouvoir.

Mme Fréchette propose notamment de lancer un «Chantier national» réunissant les régions, l’industrie et les Premières Nations afin de déterminer la marche à suivre pour «réconcilier les impératifs» de tous les acteurs.

La CAQ promet également une «révision en bonne et due forme du régime forestier», qui comprendra «des engagements clairs et un échéancier de mise en oeuvre».

L'imposante réforme du régime forestier que souhaitait faire adopter le gouvernement caquiste de l'ex-premier ministre François Legault a été abandonnée, après avoir essuyé plusieurs critiques.

En juin dernier, le gouvernement Fréchette a finalement adopté in extremis une «mini réforme» du régime forestier afin d'aider l'industrie fortement frappée par des droits de douane américains.

De son côté, le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Charles Milliard, a fait campagne sur le thème de l'éducation. Il a promis d’ajouter 1000 ressources spécialisées dans les écoles publiques du Québec dès 2027-2028.

Le parti a détaillé que son engagement ajoutera l’équivalent de 400 postes professionnels à temps complet, tels que des orthopédagogues, des psychoéducateurs, des psychologues et des orthophonistes, ainsi que 600 postes de techniciennes et techniciens en éducation spécialisée.

«Quand un enfant a besoin d’aide, chaque semaine compte. Un parent ne devrait pas avoir à se battre pour obtenir du soutien pour son enfant et un enseignant ne devrait pas être laissé seul devant des besoins auxquels il ne peut répondre», a affirmé le chef libéral.

Il a indiqué que le coût de la promesse sera inclus dans son cadre financier.

Rappelons que les libéraux se sont engagés à tenir des états généraux indépendants sur l’éducation dans les 100 premiers jours de leur arrivée au pouvoir.

— Avec des informations de Stéphane Blais, Caroline Plante, Patrice Bergeron et Thomas Laberge de La Presse Canadienne

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne