Jour 25: une prétendue alliance entre Plamondon et Duhaime brandie par leurs rivaux

En cette 25e journée de la campagne électorale au Québec, une prétendue alliance idéologique entre Paul St-Pierre Plamondon et Éric Duhaime a été brandie par leurs adversaires, la porte-parole solidaire Ruba Ghazal parlant même d'une «bromance» entre les chefs péquiste et conservateur.

En point de presse, Mme Ghazal a brossé le portrait de cette supposée alliance, plus particulièrement dans l'opposition des deux chefs au projet de train à grande vitesse (TGV) d'Alto. Elle a aussi perçu plus largement une concordance de vues entre les deux dirigeants.

«Éric Duhaime et le Parti québécois sont de plus en plus d'accord sur beaucoup de choses. Par exemple, ils sont d'accord sur le fait d'éliminer le fonds des subventions des entreprises. Éric Duhaime et le Parti québécois sont d'accord pour baisser les taxes sur l'essence», a déclaré Mme Ghazal.

Lui faisant écho, la cheffe caquiste, Christine Fréchette, a laissé entendre qu'elle appréhendait un gouvernement de coalition péquiste-conservateur.

«Un veut la tronçonneuse, l'autre veut la hache», a-t-elle lancé en mêlée de presse à Québec dimanche, soutenant qu'ils étaient les deux «dans des approches d'austérité».

Mme Fréchette voit également une convergence entre les deux partis sur leurs «politiques natalistes», ayant fait l'objet d'engagements par le chef Paul St-Pierre Plamondon dimanche.

Réagissant à ces piques de la cheffe caquiste, M. St-Pierre Plamondon a dit constater qu'elle «fait une campagne de plus en plus négative».

«Je l'invite à se ressaisir et à continuer à proposer ses idées. Je vais proposer les miennes», a-t-il affirmé.

Concernant cette alliance supposée, le chef libéral, Charles Milliard, a dit croire que le «Parti québécois est plus à droite qu'il ne l'a (jamais) été».

Taux de natalité

En campagne, dimanche, le chef du Parti québécois a présenté des mesures pour augmenter le taux de natalité.

Un gouvernement du PQ bonifierait le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) pour que la décision d'avoir des enfants soit plus «viable» pour les parents.

Un gouvernement péquiste allongerait notamment à trois ans la période durant laquelle des parents peuvent toucher des prestations.

Le parti souhaite créer 10 000 places en Centre de la petite enfance (CPE) sur 4 ans, portant le chiffre total de nouvelles places disponibles d'ici 2030 à 25 000.

Il s'agirait aussi d'offrir des primes d'allocations familiales de 700 $ pour les troisième et quatrième enfants afin d'encourager les Québécois à avoir des familles nombreuses.

Le parti promet également le remboursement des deuxièmes et troisièmes rondes de fécondation in vitro.

«Les jeunes Québécoises et Québécois qui veulent fonder une famille nous disent carrément: on n'en a pas les moyens», a soutenu M. St-Pierre Plamondon, en conférence de presse dimanche matin à Saint-Eustache.

La surchauffe immobilière

La porte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal a annoncé, dimanche matin, à Saint-Hyacinthe, quelques mesures que son parti mettrait en place afin de réduire la surchauffe immobilière.

Elle souhaite «rééquilibrer» le marché immobilier en encadrant l'industrie du courtage afin de protéger les acheteurs.

QS promet notamment d'exiger la divulgation des offres d'achat reçues afin de faire cesser les enchères à l'aveugle.

Le parti souhaite aussi plafonner le calcul des commissions de courtage à la valeur affichée d'une propriété.

Ces mesures s'ajoutent à celles annoncées par QS plus tôt dans la campagne électorale afin de faciliter l'accès à la propriété.

Réforme du régime forestier

Pour sa part, le chef du Parti libéral du Québec était à Dolbeau-Mistassini pour présenter une réforme du régime forestier.

Pendant huit ans, la Coalition avenir Québec a «laissé le régime forestier s'essoufler», selon M. Milliard.

S'il forme le prochain gouvernement, le PLQ mènerait des consultations, avec l'objectif d'offrir plus de «prévisibilité» et de «rapprocher les décisions des régions».

Le parti réaffirmerait en outre le principe de résidualité «afin que le bois disponible en forêt privée soit pleinement considéré avant de recourir à la forêt publique».

M. Milliard promet d'ailleurs d'utiliser davantage le pouvoir d’achat de l’État pour soutenir toute la «chaîne de valeur» du bois.

Ainsi, les produits forestiers québécois seraient systématiquement considérés dans les projets de construction, de rénovation et d’infrastructure, a-t-il dit.

Stratégie maritime

En conférence de presse à Lévis, Mme Fréchette a dévoilé sa stratégie «Horizon Saint-Laurent 2027-2032», qui vise notamment à diversifier les marchés d’exportation du Québec et développer une grappe québécoise de construction navale.

La stratégie maritime comporte des investissements de 300 millions $ dans les infrastructures portuaires et le corridor du Saint-Laurent et une enveloppe de 90 millions $ pour soutenir la filière de la construction navale.

La CAQ a aussi fait état de sa promesse d'investir 26 millions $ sur 4 ans afin de pérenniser le réseau de navettes fluviales dans la région de Montréal.

- Avec des informations de Thomas Laberge, Caroline Plante, Coralie Laplante et Julia Myles, de La Presse Canadienne

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