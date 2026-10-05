Engagements
Les Québécois convoqués aux urnes pour des élections qui s'annoncent serrées
Le Jour J est arrivé au Québec: les électeurs québécois iront aux urnes lundi pour élire leur prochain gouvernement au terme d'une course serrée entre cinq partis.
Les bureaux de vote ouvriront à 9 h 30 et fermeront à 20 h. Les électeurs sont invités à trouver leur bureau sur le site d'Élections Québec.
Déjà, en date de vendredi, plus d'un Québécois sur quatre (25,59 %) avait exercé son droit de vote par anticipation. À Louis-Hébert, dans la région de Québec, le taux de participation par anticipation dépasse même les 40 %.
Aux dernières élections de 2022, en tout, le taux de participation aux élections avait atteint 66,15 %.
Malgré les nombreux sondages effectués pendant la campagne électorale, bien malin celui qui pourrait prédire l'issue des élections, puisqu'on annonce des courses très serrées dans plusieurs régions.
Les coups de sonde suggèrent une avance relativement confortable au Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon, mais il ne lui est pas assuré d'obtenir une majorité de sièges au Parlement. Pour y arriver, il devra atteindre le chiffre magique de 64 sièges sur 127.
La Coalition avenir Québec de Christine Fréchette semblait avoir repris du poil de la bête à la mi-campagne, mais elle était à la traîne des sondages dans les derniers jours. Le Parti libéral de Charles Milliard semble avoir réussi à faire des gains en fin de campagne, mais cela ne suffira peut-être pas à déloger les péquistes de la première place.
Le Parti conservateur d'Éric Duhaime semble quant à lui en voie de faire son entrée à l'Assemblée nationale par la grande porte: des candidats seraient en avance dans plusieurs régions, dont Chaudière-Appalaches.
De son côté, Québec solidaire tentera de conserver ses acquis, notamment à Québec et à Sherbrooke, au-delà de ses sièges plus sûrs à Montréal.
La Presse Canadienne
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