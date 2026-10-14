Dernier conseil des ministres: la CAQ laisse la maison en ordre, assure Lafrenière

Alors que la province est dans le rouge, le vice-premier ministre caquiste Ian Lafrenière assure que son parti laisse la maison en ordre.

La Coalition avenir Québec (CAQ) – qui comptait 90 députés en 2022 – n'a fait élire aucun député le 5 octobre dernier.

C'est le Parti québécois (PQ) qui formera le prochain gouvernement, fort de ses 59 députés, alors que le Parti libéral du Québec (PLQ) sera l'opposition officielle.

Mercredi, les caquistes ont tenu leur tout dernier conseil des ministres à l'Assemblée nationale, un moment émouvant pour plusieurs.

Selon M. Lafrenière, ils laissent la maison en ordre pour le prochain gouvernement.

«On laisse la maison dans un état qui est mieux qu'auparavant, a-t-il plaidé en mêlée de presse. Dans tous les dossiers, il y a des avancées. (...) Les gens vont les découvrir.»

Il a donné l'exemple des relations avec les Premières Nations et les Inuit. «Je suis très fier de ce qu'on a fait», a-t-il dit, refusant toutefois de se prononcer sur la santé des finances publiques.

M. Lafrenière a également laissé savoir qu'il réfléchissait à la chefferie de la CAQ. Un chef intérimaire sera choisi en fin de semaine.

«J'ai de l'intérêt à travailler au futur de ce parti-là, a-t-il déclaré. On a une bonne réflexion à faire. On va la commencer, on va se donner le temps.»

«Il y a plusieurs personnes qui ont mentionné avoir un intérêt. Le parti est bien vivant. On a notre place. C'est important pour l'avenir», a-t-il ajouté.

Caroline Plante, La Presse Canadienne