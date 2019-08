Quatre rendez-vous 0 déchet à venir dans la Vallée-du-Richelieu

Le Groupe Zéro Déchet de la Vallée-du-Richelieu organise quatre Rendez- vous zéro déchet sous la thématique Réduis ton empreinte, à Beloeil, les 22 août et 5 septembre prochains.

Le Groupe Zéro Déchet de la Vallée-du-Richelieu vise à créer une communauté orientée vers les solutions pour faciliter la transition vers un mode de vie écoresponsable. Grâce à des activités variées (par exemple la Course aux déchets en mai 2019 et le Café citoyen en juin 2019), le Groupe veut promouvoir, conscientiser et encourager les saines habitudes de vie afin de réduire les déchets à la source.

Les Rendez-vous Zéro Déchet, regroupés sous la thématique Réduis ton empreinte, auront lieu les 22 août et 5 septembre prochain, à Beloeil. On y apprendra comment préparer le retour à l’école tout en réduisant les déchets avec MA RENTRÉE ZÉRO DÉCHET (22 août, 14h à 16h30); on découvrira comment faciliter la transition vers un mode de vie zéro déchet dans tous les aspects de votre vie avec MON PARCOURS ZÉRO DÉCHET (22 août, 17h à 20h); on participera à réduire son empreinte carbone par l’alimentation zéro déchet avec MA CUISINE ZÉRO DÉCHET (5 septembre, 14h à 16h30) et, enfin, on surmontera des épreuves pour sauver la planète avec le GRAND JEU organisé lors de MA SOIRÉE ZÉRO DÉCHET (5 septembre, 17h à 20h).

Inscrivez-vous aux différentes activités via Eventbrite en ligne. Vous y retrouverez tous les détails sur chacun des Rendez-vous Zéro Déchet. Des billets seront également en vente à l’entrée de chaque événement.

Lieu : 250 rue Hubert, Beloeil, Québec, J3G 2S9

MA RENTRÉE ZÉRO DÉCHET:

- Jeudi 22 août 2019, 14h à 16h30, billet à 5$;

MON PARCOURS ZÉRO DÉCHET:

- Jeudi 22 août 2019, 17h à 20h, billet à 15$ ;

MA CUISINE ZÉRO DÉCHET:

-Jeudi 5 septembre 2019, 14h à 16h30, billet à 10$;

MA SOIRÉE ZÉRO DÉCHET:

- Jeudi 5 septembre 2019, 17h à 20h, billet à 20$;