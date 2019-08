Collecte des matières organiques – Objectif atteint à Saint-Bruno

1 000 tonnes de matières organiques ont été recueillies au 31 juillet 2019, atteignant ainsi l’objectif que la Ville de Saint-Bruno s’était fixé pour l’année 2019. La Ville tient à remercier tous les Montarvillois qui ont adopté le bac brun dans leurs habitudes de vie.

« Nous le savons tous : nous nous devons d’agir collectivement afin de répondre à l’urgence climatique. La collecte de matières organiques est une des actions que l’on peut faire. Je suis très heureux de la participation des citoyens et elle démontre l’importance que nous accordons à l’environnement. Je les encourage à poursuivre leurs efforts, et il va sans dire que notre rôle, à titre d’élus, est de prendre des décisions orientées pour protéger l’environnement. », de mentionner monsieur Martin Murray, maire de Saint-Bruno.

Des avantages importants

La collecte de matières organiques comporte plusieurs avantages pour l’environnement et pour les citoyens. En réduisant le nombre de matières envoyées au site d’enfouissement, elle diminue les émissions de gaz à effet de serre liées à la décomposition des déchets. De plus, les résidus organiques sont transformés en compost ou digestat permettant d’enrichir nos terres et en biogaz combustibles servant à la production de chaleur, d’électricité ou de biocarburant.

Rappelons que la collecte des matières organiques a été instaurée le 1er janvier 2019, dans tous les édifices de trois logements et moins.

Trier, c’est simple

Les citoyens ayant des questions sur la collecte des matières organiques peuvent visionner trois vidéos de trucs et astuces, disponibles sur le site Web de la Ville : stbruno/matieres-organiques. Ils peuvent également téléphoner à la ligne Info-collectes, au 450 645-2919.

Toutes les dates des collectes se trouvent sur le calendrier municipal, ainsi que sur le site Web de la Ville.

Source: Ville de Saint-Bruno