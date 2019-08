Le 3 octobre, parlons d'environnement

Le Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent invite les médias et les candidats de la circonscription de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères à mettre à leur agenda la tenue de 100 débats non partisans sur l’environnement un même soir, à travers le pays, durant la campagne électorale fédérale. Grâce à L’environnement, parlons-en, le 3 octobre 2019 deviendra la deuxième plus importante journée de la campagne.

Le Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent est heureux de contribuer au dialogue démocratique sur les enjeux environnementaux. Partout au Canada, des groupes et organisations locales sont à l’oeuvre pour organiser des débats dans leur circonscription, avec plus de 90 débats déjà confirmés à l’heure actuelle, dont 24 au Québec. Les candidats de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères pourront profiter de cette occasion pour faire connaître leur position sur ce thème crucial.

Les électeurs sont les vrais décideurs

« Des préoccupations comme l’érosion des berges, la protection des espèces menacées et la mobilité durable sont devenues des enjeux importants pour les électeurs de notre comté qui contient de nombreux espaces verts, essentiels dans la biodiversité de la région, mais qui vit aussi une croissance résidentielle et industrielle importante », souligne Carine Durocher, vice-présidente du Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent.

« Nous avons adhéré à l’initiative L’environnement, parlons-en parce que c’est une tribune non partisane qui est axée sur les solutions. Nous souhaitons connaitre les solutions que proposent les candidats de tous les partis politiques aux enjeux environnementaux locaux et nationaux et savoir quelle est leur vision pour un avenir sain et sécuritaire pour l’environnement du comté et donc pour les citoyens qui y vivent. »

C’est la première fois que se tiendront au Canada des débats de fond de cette envergure sur le thème de l’environnement, auxquels tous les candidats sont conviés à participer. Pour confirmer votre présence au débat dans Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères, visitez: 100debates.ca/vercheres, ou encore debatsenvironnement.org

Pour suivre les évènements organisés à travers le Québec et le Canada, visitez les pages des différents évènements sur Facebook : facebook.com/pg/debatsenviro/events/

Page Facebook de l’évènement organisé dans Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères : 100debates.ca/vercheres