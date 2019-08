Saint-Jean-sur-Richelieu resserre les règles relatives aux systèmes d’alarme contre l’effraction et le vol.

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a adopté, le 27 août, un règlement concernantl a nuisance, la salubrité et la sécurité afin d'y intégrer le voletdes systèmes d'alarme.

En fait, la Ville juge opportun d’apporter une plus grande rigueur dans sa façon de traiter les appels inutiles causés par des systèmes d’alarme par l’imposition d’une amende plus élevée. L’objectif est de sensibiliser tout propriétaire de lieux protégés par un système d’alarme contre les intrusions et le vol, qu’il soit ou non relié à une agence ou une centrale d’alarme.

Le propriétaire doit, lorsqu’un tel système est en fonction, s’assurer que plusieurs informations soient détenues par le Service de police. Il a donc l’obligation d’enregistrer son système d’alarme ainsi que de faire la mise à jour des coordonnées. D’ailleurs, pour éviter une amende, le citoyen doit appeler le 911 si le système d’alarme est déclenché par inadvertance.

Le directeur du Service de police André Fortier recherche la collaboration du citoyen : « Le nombre d’appels pour les fausses alarmes est très élevé versus les alarmes réelles ce qui engendre de très nombreux déplacements policiers causant ainsi une diminution de services pour l’ensemble de la population. »

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 29 août 2019.