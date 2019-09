Trouvez l’emblème floral de la Ville de Beloeil

La Ville de Beloeil organise un grand concours s’adressant à toute la population dans le but de déterminer l’emblème floral par excellence afin de représenter la Ville de Beloeil.

Le concours vise à choisir symboliquement une plante qui soit populaire, répandue et associée au paysage local afin qu’elle devienne l’emblème floral officiel de la Ville. Toute la plante peut servir d’emblème, ou alors seulement les branches, les fleurs, les feuilles ou l’arbre.

Les participants sont invités à proposer un emblème floral qui respecte les valeurs écologiques chères à la Ville de Beloeil, donc les espèces durables sont à privilégier. En plus de l’espèce proposée, les participants doivent également joindre un des éléments suivants : un court texte expliquant la raison pour laquelle cette espèce devrait être sélectionnée à titre d’emblème floral officiel de la Ville de Beloeil, et de quelles façons ce choix pourrait être mis en valeur à Beloeil, ou encore une chanson, une histoire, un conte, une légende ou un dessin qui met en valeur l’emblème floral et qui lui donne un sens expliquant ce choix.

Les citoyens ont jusqu’au 15 septembre 2019 pour soumettre leur proposition. L’espèce proposée et le texte d’explication doivent être transmis par courriel à [email protected].

Un comité de sélection choisira trois plantes finalistes, en se basant entre autres sur les critères suivants :

rusticité de la plante;

qualité de l’argumentaire appuyant la candidature de la plante (explication du choix et façons de mettre cette espèce en valeur);

plante non sélectionnée comme emblème floral dans une autre municipalité.

Le grand gagnant sera annoncé lors du gala Coup de cœur en fleurs en octobre prochain. La personne dont la plante et le texte auront été choisis se méritera 2 h de consultation avec une horticultrice ainsi que 150 $ d’achat de végétaux, dont l’emblème floral sélectionné.

Participez en grand nombre