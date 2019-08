Appel à la prudence sur les routes en ce long congé de la fête du Travail

Compte tenu du fort achalandage prévu sur le réseau routier au cours du long congé de la fête du Travail, la Sûreté du Québec lance un appel à la prudence aux usagers de la route. Depuis le 21 juin dernier, début de la saison estivale, 53 collisions mortelles sont survenues sur l’ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec.

Les policiers de la Sûreté du Québec n’hésiteront pas, dans les prochains jours, à intervenir durant cette période afin de contrer les comportements délinquants et porteront une attention particulière aux trois principales causes de collisions entrainant des décès ou des blessures graves soient, la vitesse, la distraction et la conduite avec capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

Alors que l’année dernière, 5 collisions mortelles sont survenues au cours du long congé de la fête du Travail, la Sûreté du Québec demande aux automobilistes de respecter le Code de la sécurité routière, de faire preuve de patience et de rester courtois lorsqu’ils partagent de la route.

Rappelons que faire preuve de vigilance à l’approche d’une intersection et adapter sa conduite à la présence, entre autres, de poids lourds, de motocyclistes ou de cyclistes sur le réseau routier sont des comportements qui réduisent les risques d’être impliqué dans une collision. Les opérations déployées au cours de cette dernière longue fin de semaine de l’été visent à réduire le nombre de victimes sur nos routes.

Restez attentifs. Soyez prudents. Bon congé.