Saint-Jean-sur-Richelieu : rappel du règlement sur l’abattage d’arbres

En vue d’assurer la protection du patrimoine arboricole, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu souhaite rappeler aux citoyens les bonnes pratiques entourant l’entretien et la coupe d’arbres sur leur propriété, dans le respect du règlement en vigueur.

L’abattage d’arbres situés dans la bande de protection est permis seulement dans les cas suivants, sous condition de l’obtention d’un certificat d’autorisation délivré gratuitement par la Ville : lorsque l’arbre est mort, malade ou qu’il représente un danger pour le public; lorsqu’il peut causer des dommages à la propriété ou qu’il rend impossible l’exécution de travaux autorisés par la Ville ou par une autre autorité.

L’avis d’un professionnel peut être exigé dans certains cas. Soulignons qu’il est possible de remplir une demande d’autorisation pour l’abattage d’arbre via un formulaire en ligne disponible sur le site web au www.sjsr.ca/abattage.

Rappelons que l’étêtage ou l’écimage d’un arbre situé dans la bande de protection, en cour avant ou en cour latérale adjacente à une rue d’un bâtiment principal, sont interdits sous peine de recevoir un constat d’infraction. Le sectionnement de plus de 50% des racines d’un arbre ou leur recouvrement par un remblai de 15 cm ou plus sont également proscrits, de même que toute action causant la mort d’un arbre telle l’utilisation d’un produit toxique.

Remplacement et entretien des arbres

Il est permis de faire l’émondage et l’élagage d’un arbre en s’assurant de respecter la règlementation à cet effet. Les propriétaires sont aussi tenus d’entretenir leur arbre de façon à prolonger sa durée de vie. Pour des conseils sur l’entretien des arbres, les citoyens peuvent consulter les fascicules disponibles sur le site de la Société internationale d’arboriculture Québec au www.siaq.org, sous les sections «L’arboriculture »; « Centre de documentation. »

En plus d’embellir le paysage et de rehausser la valeur d’une propriété, l’arbre fournit de précieux services écologiques à la collectivité, notamment en : compensant l’émission d’environ 13 lb de CO2 par année dans l’atmosphère, améliorant la qualité de l’air, réduisant les îlots de chaleur, diminuant la quantité d’eau pluviale allant dans les stations d’épuration, créant des habitats fauniques, atténuant le niveau de bruit et limitant l’érosion des sols.

Pour en savoir plus, on peut contacter le Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique, au 450 359-2400 et visiter le www.sjsr.ca/environnement/arbres.