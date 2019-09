Le Service de sécurité incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu remporte les grands honneurs

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a remporté le Prix Triangle Vert de l’Association des techniciens en prévention incendie du Québec (ATPIQ) pour son outil unique d’analyse des incidents.

Ce prix a été décerné lors du 3e Séminaire de perfectionnement des intervenants en sécurité incendie du Québec (SPISIQ) les 12 et 13 septembre derniers. Il est remis à l’organisme s’étant illustré nationalement pour la qualité de son travail en prévention des incendies au cours de l’année.

Le directeur Daniel Dubois indique que le Service de sécurité incendie a retenu l’attention du jury grâce à un nouvel outil d’analyse des incidents développé à l’interne: « L’équipe est toujours en mode d’amélioration continue et nos collègues de la Division prévention, Nathalie Cardin et Patrick Vaillancourt, ont élaboré un outil unique au Québec qui nous permet de modéliser les facteurs de risques et ainsi mieux gérer ces derniers ».

À cet effet, plusieurs informations importantes sont saisies dans l’outil créé en vue de colliger des données pertinentes à l’analyse du risque. Ainsi, l’adresse, la date de l’incendie, la cause la plus probable, la source de chaleur, le lieu d’origine, le niveau de risque, le décès, s’il y a lieu, et l’usage du lieu sont répertoriés.

Ultérieurement, les données démographiques, la nature du bâtiment et les temps de réponses des unités associées aux obligations de 10 pompiers arrivés sur les lieux dans un délai de 10 minutes (10 en 10) seront également saisies. Cette base de données significatives permet de dégager une vision globale des secteurs/clientèles les plus touchés par les incendies et permet ainsi de bonifier les mesures de gestion du risque.