Une collecte de feuilles et le compostage, des solutions pour traiter les feuilles d'automne écologiquement

Cet automne, Compo-Haut-Richelieu inc. encourage les citoyens à traiter les feuilles d’automne en privilégiant les solutions écologiques comme le compostage domestique, le feuillicyclage et la collecte de feuilles.

La collecte de feuilles se tiendra le samedi 9 novembre dans les douze municipalités desservies par Compo-Haut-Richelieu inc. Pour être collectées, les feuilles devront avoir été amassées dans des sacs en carton ou des sacs de plastique orange ou transparents. Les sacs devront être déposés en bordure de rue pour 7 h le matin de la collecte.

Dès le 14 octobre, les sacs de feuilles doivent être conservés jusqu'à la collecte spéciale

À compter du lundi 14 octobre, les citoyens sont invités à conserver leurs sacs de feuilles jusqu’à la collecte spéciale du 9 novembre. Ces sacs ne seront pas collectés avec les ordures ménagères durant cette période. De cette façon, une plus grande quantité de matières organiques végétales sera dirigée vers une plateforme de compostage à Moose Creek plutôt qu’envoyée à l’enfouissement.

Concernant le compost maison, il faut un juste équilibre entre les matières humides comme les résidus alimentaires végétaux (fruits et légumes) et les matières sèches comme les feuilles d’automne. Conserver les feuilles permet d’avoir une réserve de matières sèches pour l’année. Dans le cadre de sa campagne Réduire, c’est agir!, Compo-Haut-Richelieu présente cinq ateliers sur le compostage domestique dans le Haut-Richelieu. Quatre d’entre eux s’adresseront aux débutants et un cinquième est destiné aux gens déjà passionnés par la transformation des matières organiques.

Enfin, pour le feuillicyclage, au même titre que le gazon, les feuilles d’automne déchiquetées et laissées au sol contribuent à fournir un engrais naturel aux pelouses. Il suffit de passer avec la tondeuse sur les feuilles mortes pour que les rognures s’incorporent plus rapidement au sol.





Pour tout renseignement supplémentaire, il est possible de communiquer avec le service à la clientèle de Compo-Haut-Richelieu inc. au 450 347-0299 ou par courriel à [email protected] ou sur le site internet.