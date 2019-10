La Grande marche de Richelieu pour bouger se déroule ce dimanche

Marcher, c’est la santé! La Ville de Richelieu s’associe au Grand défi Pierre Lavoie pour organiser à nouveau une Grande marche de 5 km.

L’activité physique permet d’être en santé. Elle contribue à notre bien-être physique et mental. Sa pratique régulière permet la prévention ou la gestion de certaines maladies. Dans un monde où il y a désormais plus de décès attribuables à la sédentarité (5,3 millions) qu’au tabagisme (5,1 millions)1, la population a plus que jamais besoin de bouger.

Venez bouger, vous amuser et courez la chance de gagner l’un des nombreux prix de présence (500 $). Petits et grands sont invités à cet événement, le 20 octobre prochain au Parc Florence-Viens.

Le programme:

10 h : accueil des participants

10 h 50 : début de l'animation et échauffement animé

11 h : départ de la marche

12 h 30 : remise des médailles de participation et des prix de présence

De la musique et de l'animation sont prévues, ainsi qu'une distribution de fruits et de boissons chaudes; une fontaine d'eau sera également sur le site mais les participants sont encouragés à apporter leurs gourdes. Les chiens en laisse sont les bienvenus. Le stationnement est disponible à proximité.

Pour de plus amples informations, contacter le 450 658-1157, poste 225. Il est possible de s'inscrire en ligne.