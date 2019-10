Des initiatives pour la Semaine québécoise de réduction des déchets dès aujourd'hui

Depuis 19 ans, la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) déploie de multiples ressources pour sensibiliser et éduquer le public à une meilleure gestion de leurs matières résiduelles. L'événement revient cette année dès aujourd'hui jusqu'au 27 octobre, sous forme de plusieurs activités de sensibilisation à travers le Québec.

La SQRD a officiellement donné le coup d’envoi aux activités le 16 octobre à 10 h à Lévis — Municipalité gagnante du concours « défi de la réduction » de l’an dernier. Bien avant de penser à récupérer, recycler ou valoriser/composter, il importe de refuser, de réduire notre consommation (ou consommer autrement) et par le fait même, de réduire nos déchets. Ce sont 25 tonnes de matières résiduelles générées à la minute au Québec.

Des centaines d'activités dans les écoles et les entreprises

Durant cette vaste campagne organisée par Zéro déchet Québec et déployée à l’échelle de la province, les citoyens et citoyennes sont appelés à agir et à développer des initiatives zéro déchet tout en apprenant à consommer autrement.

Du 19 au 27 octobre, des centaines d’activités seront organisées un peu partout par les municipalités, les entreprises, les écoles et les citoyens afin de promouvoir le mouvement zéro déchet. Mettant à contribution ses réseaux de partenaires et ses médias sociaux, la SQRD souhaite offrir cette année une plus grande visibilité à ces actions et activités réalisées sur l’ensemble du territoire québécois. L’objectif premier est de créer un effet d’entraînement, de générer encore plus de défis originaux et de donner une nouvelle impulsion à cet événement désormais incontournable.

L'artiste Jean-François Breaud se prête au jeu

La SQRD est heureuse cette année de pouvoir profiter de l’appui de nombreuses personnalités dont l’artiste, compositeur-interprète et animateur Jean-François Breau, qui en acceptant d’être le porte-parole de la SQRD, a aussi accepté de relever le défi de changer ses propres habitudes de consommation un geste à la fois.

Jean-François est aussi associé à la campagne #ungestemaintenant qui a cours présentement sur les réseaux sociaux.

Les thèmes abordés

Dimanche 20 oct. : Réduire à la maison (transition écologique des familles, réduction de l’empreinte carbone, économie de partage, etc.)

Lundi 21 oct. : Réduire à l’école (réduction de l’empreinte écologique, é coles vertes, sensibilisation et éducation, etc.)

Mardi 22 oct. : Réduire au travail (politique d’approvisionnement écoresponsable, développement durable, responsabilité des producteurs.)

Mercredi 23 oct. : Réduire en cuisinant (déchets et gaspillage alimentaires, etc.)

Jeudi 24 oct. : Réduire en déplacement (transport durable et autres alternatives.)

Vendredi 25 oct. : Réduire dans les loisirs (écotourisme, agrotourisme local, etc.)

Samedi 26 oct. : Réduire durant les achats (achats et mode écoresponsables, alter-consommation, etc.)

Sur le site web, le public est présentement invité à proclamer leur engagement à la SQRD et à inscrire leurs activités dans le calendrier des événements accessible à tous. Pour les plus actifs, le concours « défis de la réduction » offre la possibilité de réaliser un projet zéro déchet et de gagner des prix intéressants. Le site de la SQRD totalement remis à neuf présente à chaque journée thématique de la Semaine une série de conseils et d’astuces et de bonnes adresses pour réduire au quotidien.