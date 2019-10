Portes ouvertes sur les fermes du Québec, appel à candidature des fermes en Montérégie

La Fédération de l’UPA de la Montérégie est à la recherche de fermes souhaitant participer à la 18e édition de l’événement provincial Portes ouvertes sur les fermes du Québec qui aura lieu le dimanche 13 septembre 2020, de 10 h à 16 h.

« Année après année, depuis maintenant 18 ans, l’événement Portes ouvertes sur les fermes du Québec est un succès retentissant en Montérégie autant pour les agriculteurs des fermes participantes qui ont l’opportunité de partager leur passion et leur savoir-faire avec la population que pour les nombreux visiteurs curieux et intéressés de vivre une expérience unique et festive à la ferme » a affirmé monsieur Christian St-Jacques, président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie.

Les entreprises agricoles de la Montérégie sont invitées à soumettre leur candidature avant le 29 janvier 2020 en remplissant le formulaire en ligne.

L’événement accueille chaque année plus de 100 000 visiteurs sur une centaine de fermes partout au Québec. Cette activité gratuite permet aux citoyens d’en connaître un peu plus sur le savoir-faire exceptionnel des agriculteurs et des agricultrices d’ici. Dégustations de produits locaux, visites de fermes et de leurs installations, démonstrations, animations et jeux seront au rendez-vous.