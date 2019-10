Plus de 75000 personnes à la marche du Grand Défi Pierre Lavoie

C’est sous le thème « L’activité physique, on y croit » que s’est tenue ce week-end la 5e édition de La Grande marche du Grand défi Pierre Lavoie, organisée en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et grâce au partenariat de Rio Tinto et du gouvernement du Québec.

Plus de 75 000 marcheurs se sont ralliés au mouvement, soit une augmentation de près de 40% par rapport à l’an dernier. Un franc succès et une grande fierté pour les organisateurs qui ont su convaincre 101 municipalités de partout au Québec d’organiser des marches pour leurs concitoyens sous la bannière de La Grande marche.

À cela se sont ajoutés les trois grands rassemblements qui ont eu lieu à Saguenay (18 octobre), à Québec (19 octobre) et à Montréal (20 octobre). Selon Pierre Lavoie, l’accessibilité de la marche n’est pas étrangère au succès de l’événement : « La marche est une activité que toute personne apprend naturellement, comme manger et dormir. Tout le monde peut la pratiquer, et c’est ce qui rend La Grande marche un événement de plus en plus populaire. Parmi les marcheurs, on pouvait voir des gens de tous les âges et de tous les horizons qui ont choisi d’effectuer un virage santé en intégrant l’activité physique dans leur mode de vie. Cela me remplit de joie et d’espoir pour la santé future de nos jeunes et de notre société. »

Durant chaque allocution qu’il a prononcée ce week-end, Pierre Lavoie a réitéré sa reconnaissance envers la FMOQ dont la crédibilité professionnelle permet d’élever le message à un tout autre niveau.