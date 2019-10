Recherche de bénévoles à l'Association Pulmonaire du Québec à Beloeil

Le poste recherché est celui de responsable du groupe d’entraide apnée-Belœil ainsi que quelques bénévoles pour aider le principal responsable. Les compétences recherchées sont les suivantes:

· Sens de l'organisation

· Entregents

· Désire d'aider les gens

· Être à l’écoute des besoins du groupe

· Être disponible et se déplacer aux rencontres le troisième jeudi de chaque mois de 18h30 à 21h00 (sauf les mois de décembre-janvier -juin-juillet et août ou nous faisons relâche) et faire quelques appels téléphoniques.

· Il n'est pas nécessaire de connaître la maladie. Le poste est ouvert à tous ceux qui aiment aider et apprendre en même temps.

Pour plus d'information contactez Elaine Bilodeau 1-888-768-6669 poste 230 ou par courriel [email protected] poumon.ca