Tout savoir sur le big data pour 2020

Le big data est une gigantesque base de données en constante évolution du fait de l’utilisation

d’internet par des millions d’internautes à travers le monde. Mine inépuisable de renseignements sur des clients potentiels pour les services de marketing, reste à savoir comment l’exploiter et quelles sont ses enjeux pour l’année à venir ?

Le stockage des données : une importance capitale pour les entreprises

Face à une concurrence féroce, pas question de rater le train. L’entreprise doit être capable de savoir utiliser le big data en plein développement afin de pouvoir s’adapter à des clients de plus en plus mobiles, mais aussi aux innovations technologiques qui vont de pair.

Pour satisfaire ces exigences, elle doit explorer de nouvelles capacités de stockage afin de faire face au développement exponentiel de la connectivité des consommateurs et son corollaire, des

informations de plus en plus volumineuses à traiter. L’entreprise doit donc être capable de les

stocker à moindre coût et de manière sécuritaire en regard des lois sur la protection des données. En adoptant une solution infonuagique, l’entreprise fera des économies d’achat de serveurs, de protection et de maintenance.

Sans compter que le digital favorisera les échanges entre les services de vente et de communication. Plusieurs outils et techniques permettent en effet de récupérer les données et de développer entre les services des interactions plus efficaces. Citons par exemple la mise sous couveuse des prospects en attendant leur transformation en client par des actions d’e-mailing entièrement automatisées grâce à un CRM. Les commerciaux n’ont ainsi plus qu’à attendre que le système leur signale les prospects qualifiés.

Une meilleure connaissance des clients

Les outils d’analyse de données mis au point permettent de rassembler des informations précises sur sa clientèle et de procéder ainsi à une analyse prédictive du marché de demain. Mieux ciblées, les campagnes de marketing sont bien plus performantes, mais ce n’est pas tout : en prévoyant même ses comportements et ses préférences, il devient possible d’anticiper sur ses besoins.

Le déploiement de l’intelligence artificielle

59% des entreprises s’y sont essayé via différentes technologies de pointe. Les chatbots (boîte de dialogue ou avatars) par exemple ont ainsi débarqué dans l’univers numérique pour aider l’homme à exploiter les mégas donnés. Ils sont capables de répondre aux questions, de résoudre un problème technique ou de fournir des explications détaillées. La reconnaissance d’objets ou encore l’automatisation des tâches ont déjà pénétré les industries et poursuivront sans aucun doute leur essor au-delà de 2020.