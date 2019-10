Lancement d'une campagne régionale d'emplois pour les femmes

En misant sur les opportunités qu’offre le contexte de rareté de main-d’œuvre, Coffre et quatre autres organismes spécialisés en employabilité auprès des femmes, membres du Regroupement montérégien des organismes non traditionnels (RMONT), ont choisi d’unir leurs efforts pour rejoindre les femmes de la Montérégie prêtes à améliorer leurs conditions socioéconomiques ou à trouver un emploi qui leur convient.

La campagne Une femme à la fois, déployée notamment à Granby, envoie un message mobilisateur à ces femmes : un organisme près de chez vous peut vous donner le coup de pouce dont vous avez besoin pour envisager un meilleur avenir.

« Par cette campagne, nous souhaitons interpeller les femmes qui désirent se donner les outils pour intégrer un emploi qui correspond à leurs intérêts. Un accompagnement personnalisé, des formations d’exploration et des stages sont offerts pour optimiser leur réussite professionnelle. Au Coffre, depuis plus de 35 ans, les femmes ont leur place! », a souligné Claudia Bédard, coordonnatrice et conseillère en emploi chez Coffre.

Le souci de suivi personnalisé

De son côté, Martine Rousseau, en DEP usinage à Saint-Jean-sur-Richelieu, explique : « Coffre m'offre un accompagnement complet pour ma reconversion professionnelle. J'apprécie l'approche humaine, personnalisée et en profondeur de l'équipe qui m'a permis d'explorer plusieurs métiers dans des écoles professionnelles. Aujourd'hui, je suis encore en relation avec les conseillères qui se soucient de comment je concilie la formation avec ma vie personnelle ».



Coffre offre plusieurs services pour accompagner les femmes de Saint-Jean-sur-Richelieu et des environs et les aider à intégrer le marché du travail, à suivre des formations sur mesure, à améliorer leurs conditions ou à trouver un emploi qui leur convient. Notre organisme se distingue par un accompagnement personnalisé et soutenu, abordant plusieurs sphères de la vie de la femme.

Un large éventail de possibilités leur est présenté, dont les métiers à prévalence masculine qui offrent de belles possibilités d’améliorer sa situation socioéconomique. Des visites d’exploration en entreprise, des stages et autres expériences concrètes leur sont aussi proposés pour mieux cerner les options qui leur conviennent.

Une campagne régionale sur cinq territoires

Les initiateurs de la campagne souhaitent rejoindre les femmes de l’ensemble de la Montérégie. Pour ce faire, une campagne d’affichage sur les autobus, abribus, dans des centres commerciaux et chez des partenaires des milieux communautaires, de la santé et de l’éducation, sera visible à Châteauguay, Granby, Longueuil, Sorel-Tracy, Saint-Jean-sur-Richelieu et Valleyfield jusqu’à la fin de l’année. Les femmes sont aussi invitées à se rendre sur le site ou à venir rencontrer les organismes lors d’événements locaux à travers la Montérégie.