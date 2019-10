Travaux du pont N°10: la Ville de Richelieu prête à intervenir si besoin

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a tenu à rassurer les citoyens de l’île Sainte-Thérèse quant à la capacité municipale d’intervenir et de déployer des mesures d’urgence sur l’île durant les travaux de réfection du pont n°10.

Le pont n°10 du Canal de Chambly situé à l’entrée de l’Île Sainte-Thérèse (à l’angle des rues Jean-Talon et Chênevert) est fermé jusqu’en décembre afin de réaliser des travaux de réfection. Pour les automobilistes, un détour par le pont n°9 situé à l’extrémité nord de l’île est mis en place durant les travaux. Une passerelle temporaire est également aménagée à proximité de l’actuel pont n°10 pour permettre aux piétons et aux cyclistes de traverser le canal.

Accès à l'île Sainte-Thérèse pour tous types de véhicule

Lors de l’ouverture d’un chantier et de la mise en place d’entraves temporaires, les équipes municipales connaissent les requis nécessaires au passage des véhicules d’urgence et ont aménagé le chantier de l’île en conséquence. Et pour s’assurer que les entraves n’affectent pas les interventions des services d’urgence, des vérifications sur le terrain ont été effectuées avec succès avec le camion à échelle aérienne soit le véhicule le plus long du Service de sécurité incendie. Conséquemment, tous les types de véhicules ont accès à l’île pour assurer la qualité de l’intervention lors d’une situation d’urgence.

Par ailleurs, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu travaille en collaboration avec Parcs Canada pour réduire au minimum l’impact du chantier sur l’ensemble des usagers. Tout au long des travaux, il est possible d’obtenir de plus amples renseignements sur ce projet et des mises à jour sur l’avancement des travaux.