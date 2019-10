À Richelieu, des bénévoles recherchés pour planter près de 600 arbres samedi

La Ville de Richelieu organise un geste pour la planète, ce samedi 2 novembre: une plantation de plus de 600 arbres. Dans cette optique, les citoyens intéressés pour apporter leur aide sont les bienvenus.

Petits et grands, la Ville a exprimé le besoin du maximum de personnes pour planter plus de 600 arbres. C’est l’occasion de faire une belle action et de vivre un moment agréable, en famille.

Le rendez-vous est le samedi 2 novembre, à 9h30 à la coulée entre les rues Lionel-Dubuc, Samuel-Bessette et Alfred-Larivière. Apporter pelles et gants.