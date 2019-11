Montérégie: une ambulance de plus pour la coopérative des techniciens ambulanciers

Le 1er novembre dernier, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, annonçait un investissement supplémentaire de 2,5 M$ dans les services reliés aux soins préhospitaliers d’urgence en Montérégie.

« Je m'étais engagée à revoir la couverture ambulancière dans différentes régions du Québec afin de m'assurer que les services préhospitaliers d'urgence soient en mesure d'offrir une réponse efficiente et de qualité. Avec les ajouts que nous annonçons aujourd'hui, nous nous assurons de mieux répondre aux besoins des citoyens, tout en augmentant le sentiment de sécurité de la population. J'en profite pour remercier l'ensemble des hommes et des femmes au Québec qui viennent en aide chaque jour à de nombreuses personnes en détresse. Leur rôle est essentiel, et nous en sommes tous très reconnaissants.» a souligné la ministre.

Secteur de La Prairie

La Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) a confirmé l’ajout d’une ambulance dans le secteur de La Prairie grâce à cet investissement du gouvernement du Québec.