Des travaux d'infrastructure entrepris au Canal-de-Chambly

Parcs Canada a informé le public que des travaux d'infrastructure seront bientôt entrepris au lieu historique national du Canal-de-Chambly dans le cadre des projets de restauration des écluses nos 1, 2 et 3, situées à Chambly.

Fin des travaux en avril 2020

Les travaux débuteront au cours des prochains jours et devraient se terminer à la fin du mois d’avril 2020. Ceux prévus sur les écluses comprennent notamment le remplacement des joints de maçonnerie, la réparation de murs et de vannes de terre, le remplacement des vannes de portes, le nettoyage et la restauration de portions de portes en bois. Divers éléments situés dans les écluses seront également nettoyés et repeints.

Le secteur de la maison du surintendant sera utilisé comme zone de mobilisation pour l’entrepreneur; la piste demeurera toutefois accessible au public pour toute la durée des travaux. Pour veiller à la sécurité des visiteurs, les zones de chantier seront délimitées par des clôtures. Il sera interdit aux visiteurs de s’aventurer dans ce secteur, les berges du côté ouest étant déjà entravées en raison de travaux visant la réfection du quai fédéral, qui est également un projet d’infrastructure dirigé par Parcs Canada.

La sécurité du public est une priorité et tous les travaux sont planifiés pour assurer la sécurité des utilisateurs et des travailleurs. Afin de minimiser les impacts pour le public, les travaux sont effectués en automne et en hiver, après la saison de navigation achalandée. Parcs Canada demande à tous les membres du public qui visitent le secteur d'être vigilants, de respecter la signalisation en place et d’envisager d’autres itinéraires pour les activités dans ce secteur particulier du canal de Chambly.

Parcs Canada dirige des travaux d’infrastructure dans des sites comme le lieu historique national du Canal-de-Chambly afin d’assurer des expériences sécuritaires et de qualité supérieure aux visiteurs, et ce, en améliorant les biens patrimoniaux, les installations destinées aux visiteurs, les voies navigables et les routes situées dans les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation.

Pour en savoir davantage et obtenir des renseignements à jour sur les travaux d’infrastructure en cours dans le lieu historique national du Canal-de-Chambly.