Le stationnement hivernal toléré à certaines conditions à Richelieu

Du 1er décembre au 31 mars, le stationnement de nuit sera permis à certaines occasions à Richelieu et il faudra appeler à la ligne info-stationnement pour s’en assurer.

Cet hiver, le stationnement de nuit sera dorénavant toléré à Richelieu, mais à certaines conditions. Parmi celles-ci, la Ville devra avoir annoncé qu’elle lèvera l’interdiction via la nouvelle ligne Info-stationnement (450 572-9000). Cette nouvelle mesure, qui prévaudra du 1er décembre au 31 mars, offrira assurément une plus grande flexibilité aux citoyens de Richelieu.

La levée annoncée avant 17h

Bien que des annonces seront faites via Facebook et les alertes citoyennes, les Richelois devront demeurer vigilants et s'assurer d’appeler avant de laisser leur véhicule sur la chaussée entre 2h et 7h du matin.

En effet, si la levée n’a pas été annoncée sur la ligne téléphonique, c’est l’interdiction de stationner qui prévaudra. La levée, qui sera annoncée au plus tard à 17h, n’est aussi valide que pour la nuit suivante. Il est donc de la responsabilité de chacun de vérifier, chaque jour, s’il peut laisser son véhicule dans la rue durant la nuit.

L’objectif de la Ville de Richelieu est de s’assurer que les rues seront libres pour les manœuvres de déneigement. De plus, la décision de tolérer ou pas le stationnement de nuit sera prise par les autorités compétentes, selon leur jugement. La Ville de Richelieu demande donc la collaboration afin de favoriser l’harmonie.

Opérations de déneigement

De plus, lorsque les autorités compétentes le jugeront nécessaire, des alertes d’opération de déneigement seront diffusées via la plateforme Facebook, ainsi que par l’entremise des Alertes Citoyennes de la Ville de Richelieu. Le stationnement de nuit demeurera interdit aussi longtemps que l’alerte d’opération de déneigement n’aura pas été levée et que la ligne Info-stationnement (450 572-9000) n’annoncera pas l’autorisation de stationner.