Un vote serré mais majoritaire en faveur du projet de l'église Saint-Gérard-Majella

Quarante-cinq personnes habiles à voter se sont exprimées en faveur du projet de l’église Saint-Gérard-Majella et les terrains attenants, lors d’un référendum qui s’est tenu dimanche 10 novembre à l’école La Relance. Quarante-deux ont voté contre le projet. Un bulletin de vote a été rejeté.

Les personnes habiles à voter devaient se prononcer sur un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation de l’immeuble situé au 635, rue Dorchester, soit le bâtiment de l’église Saint-Gérard-Majella et les terrains attenants. Celui-ci vise à permettre la préservation du bâtiment de l’église et la conversion du site en développement résidentiel mixte d’au plus 82 logements, comprenant des espaces communautaires ainsi que des espaces de stationnement intérieurs.

Huit zones sur les neuf contiguës ont atteint le nombre requis de signatures

Le conseil municipal prend acte du résultat du scrutin. Le présent dossier a démontré, tel qu’il l’a exprimé dans le cadre de la démarche relative au guide de participation citoyenne menée au cours des derniers mois, l’importance de maintenir le recours au processus d’approbation référendaire en certaines situations.

Pour voir les trois étapes du processus d’approbation référendaire, consulter le lien suivant.

Dans ce cas-ci, le nombre requis de signatures des personnes intéressées a été atteint dans huit des neuf zones contiguës. Celles-ci ont demandé la tenue du registre.

Pour de plus amples informations, consulter ce lien.