La collecte de sang à l'école de Richelieu a révélé une augmentation de 21% des donneurs

Héma-Québec, ses partenaires, les centres hospitaliers du Québec ont tenu une collecte de sang la semaine dernière à Richelieu. Près de 84 donneurs se sont présentés et 67 prélèvements ont eu lieu.

Sur les 84 donneurs, 76 étaient déjà inscrits comme donneurs officiels sur la liste d'Héma Québec. Sur les 84 personnes qui se sont présentées pour donner leur sang, 67 d'entre eux ont été réellement prélevés. Cette année, une augmentation de 21% à Richelieu (soit 16 donneurs en plus) a été observée.

Plus de 265 malades receveurs

Comme chaque don peut aider jusqu’à quatre personnes, et que l'organisation a recueilli 67 poches de sang, c’est plus de 265 malades qui pourront recevoir des produits sanguins.

L'événement a été organisé à l'école Richelieu par Clément Noiseux, Denis Riendeau et Léon Sansoucy, ainsi que toute l'équipe des Chevaliers de Colomb et les enseignantes de 6e, Dania Beauchemin et Katry Lafontaine. Les élèves ont montré une responsabilité et une implication hors du commun à l'occasion de cette collecte.

Chaque année au Québec, c’est plus de 80 000 personnes qui ont besoin de produits sanguins. Si Héma-Québec est en mesure de répondre aux demandes des centres hospitaliers, 365 jours par année, c’est grâce au travail, trop souvent dans l’ombre, des donneurs, des organisateurs et des bénévoles qui aident à organiser des collectes de sang.